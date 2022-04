Covid: in Basilicata 879 nuovi positivi e nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 12 APR - Sono 879 i nuovi positivi in Basilicata, dopo l'esame di 3.962 tamponi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale che, per la prima volta dopo circa due settimane, non segnala altre vittime.

I ricoverati negli ospedali sono 95, due dei quali curati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 26.421 persone: altre 1.057 sono guarite.

Ieri sono state eseguite 204 vaccinazioni: hanno ricevuto la prima dose 467.993 persone (84,6 per cento), mentre hanno avuto anche la seconda 441.399 (79,8 per cento). La terza dose è stata somministrata a 353.523 persone (63,9 per cento). (ANSA).