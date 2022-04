Sposa in viaggio di nozze a Matera tenta suicidio, salvata

(ANSA) - MATERA, 01 APR - In viaggio di nozze a Matera, una giovane donna è stata salvata dalla Polizia che ha impedito che si suicidasse buttandosi nella gravina. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorso, gli agenti - secondo quanto reso noto dalla Questura - sono intervenuti in piazza San Pietro Caveoso, nei pressi di un parapetto in ferro: la donna ha raccontato loro di aver pensato al suicidio dopo un litigio con il marito. (ANSA).