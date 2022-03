P.A.: Tortorelli (Uil), "costruire impegno verso persone"

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - "La pubblica amministrazione, la digitalizzazione, l'innovazione che coinvolge tutti i settori tra cui la scuola e la sanità: sono questi gli elementi dove la Rsu, il sindacato e la Uil si misureranno, non solo in questa tornata elettorale, ma per costruire un impegno che vada verso la scelta delle persone". Lo ha detto il segretario della Basilicata della Uil, Vincenzo Tortelli, a Potenza, a margine dell'Assemblea dei candidati del sindacato per le elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del pubblico impiego, alla quale ha partecipato anche il segretario nazionale, Pierpaolo Bombardieri. (ANSA).