Basilicata: Lega, centrodestra unito onori mandato popolare

(ANSA) - POTENZA, 26 MAR - "La Lega ribadisce che il centrodestra uscito vincitore dalle elezioni del 2019 deve onorare il mandato popolare, governando questa delicata fase del nostro Paese e proiettando la Regione Basilicata in una prospettiva di stabile crescita". Così, in una nota, il commissario regionale della Lega, Roberto Marti.

"Ci si augura, pertanto - ha aggiunto - che prevalga il buon senso e venga salvaguardata in via prioritaria l'unità del centrodestra che finora ha ben amministrato la Regione Basilicata. La sinistra, in maniera irresponsabile, sta provando a provocare una crisi in un momento storico particolare estremamente delicato. Assumersi la responsabilità di interrompere l'azione amministrativa avrebbe conseguenze drammatiche per la Basilicata. Soltanto la coalizione vincitrice - ha concluso Marti - può respingere l'assalto della sinistra e proseguire, con equilibrio e concretezza, l'efficace azione di governo". (ANSA).