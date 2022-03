Basilicata: Fi, fondamentale prosecuzione azione Bardi

(ANSA) - POTENZA, 26 MAR - "Forza Italia ritiene fondamentale la prosecuzione dell'azione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, alla guida del governo regionale". Lo ha scritto, in una nota il sen. Giuseppe Moles, coordinatore di Forza Italia in Basilicata.

Forza Italia "ritiene che ciò avvenga nel quadro di una giunta di centrodestra, coerente con il mandato espresso dagli elettori. Forza Italia ha avanzato le proprie proposte al Presidente Bardi che ben le conosce. Ci rimettiamo - ha concluso Moles - alle sue valutazioni avendo fiducia nel suo operato ritenendo, come lui, che l'interesse dei lucani venga prima di ogni altra cosa". (ANSA).