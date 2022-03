Giunta regionale approva bilancio, misure per agricoltura

(ANSA) - POTENZA, 25 MAR - La Regione Basilicata "intende attivare una serie di misure anti crisi per il settore agricolo, che si aggiungono e completano quelle intraprese dal Governo attraverso il Decreto Legge Ucraina, con fondi aggiuntivi a quelli già stanziati dal governo, a seguito delle manifestazioni dei giorni scorsi". L'iniziativa regionale - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa - "è prevista nel disegno di legge 'Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024' approvato nella seduta di Giunta odierna".

"Si tratta di un importante stanziamento senza precedenti in Basilicata che - ha sottolineato l'assessore all'agricoltura, Vincenzo Baldassarre - che consentirà agli operatori del settore di far fronte ai costi aggiuntivi derivanti dal rincaro carburanti e concimi". (ANSA).