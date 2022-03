Beni culturali: Torre Guevara Potenza, domani apre cantiere

(ANSA) - POTENZA, 21 MAR - Cominceranno domani i lavori di riqualificazione dell'area di Torre Guevara, nel centro storico di Potenza. Lo ha annunciato la Provincia, in una nota nella quale il presidente dell'ente, Rocco Guarino, ha sottolineato "il significato e il valore dell'opera di fruizione funzionale di uno spazio ritenuto vitale per la città capoluogo di regione.

Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di 1,2 milioni di euro. Dopo Pasqua è previsto l'abbattimento di un ex istituto scolastico che "nasconde" la torre. (ANSA).