Mafia: droga dalla Puglia alla Basilicata, tre arresti

(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - Tre persone, due in carcere e una ai domiciliari, sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza sul traffico di droga tra Orta Nova (Foggia) e Palazzo San Gervasio (Potenza).

In particolare, i tre arresti "rappresentano - è spiegato in un comunicato firmato dal Procuratore Francesco Curcio - la fase conclusiva dell'indagine avviata nello scorso mese di marzo" e che aveva al centro la piazza di spaccio di Palazzo San Gervasio, gestita - secondo gli investigatori - da un gruppo criminale guidato da Fabio De Nigris e che nel Foggiano si riforniva di droga. (ANSA).