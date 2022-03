Il premio letterario 'Melina Doti' per scrittori over 50

(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - E' riservato ad autori over 50 il premio letterario nazionale Melina Doti, dedicato alla scrittrice lucana (autrice di racconti, romanzi, gialli e poesie) che ha raccontato il dialogo tra giovani e adulti, nel segno della resilienza e della famiglia. Richiesto un racconto di 10-15 cartelle su "Il rapporto con le radici al tempo dei social e del Coronavirus", da inviare entro il 30 aprile prossimo a 'segreteria@premiomelinadoti.it'. Sono previsti premi in denaro, da 200 a 500 euro.

Nata a Sasso di Castalda (Potenza), vissuta in Puglia, Doti (morta a Foggia nel 2015 a 82 anni) ha avviato la sua pluripremiata attività dopo i 50 anni e questo, oltre ad orientare il Premio verso una particolare fascia di età, l'ha reso unico nel panorama dei premi letterari. (ANSA).