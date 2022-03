Pnrr: Bardi, ci saranno 5 ospedali e 17 case di comunità

(ANSA) - POTENZA, 18 MAR - "Per rispondere ai bisogni di cura dei cittadini lucani, si procederà alla messa in sicurezza degli ospedali di Stigliano, Melfi, Maratea a Tricarico, all'acquisto di 47 grandi apparecchiature, alla realizzazione di cinque ospedali di comunità (Tinchi, Stigliano, Maratea, Venosa e Muro Lucano) e di 17 case di comunità diffuse su tutto il territorio regionale". Così il presidente della Regione, Vito Bardi, in un podcast "dedicato - è spiegato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta lucana - alla sanità, in particolare agli obiettivi prescelti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Concludendo il podcast, Bardi ha evidenziato che "così si traduce in fatti l'impegno per modernizzare la sanità lucana, per favorire il rafforzamento della medicina territoriale, di una sanità vicina ai cittadini lucani, e di rispondere ai loro bisogni di cura con una medicina di qualità. Il mio impegno, per i lucani, continua e sino all'ultimo giorno - ha concluso il presidente della Regione - non smetterò di impegnarmi per il bene di tutti". (ANSA).