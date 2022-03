Unità d'Italia: Cicala, formare le future generazioni

(ANSA) - POTENZA, 17 MAR - "Questa è la fase in cui il ragazzo si forma, è il momento in cui iniziano a percepire che ci sono dei doveri e dei diritti da difendere, ed è questo il momento di farlo perché è l'età in cui sono più curiosi, è compito delle istituzioni, della scuola e delle famiglie, contribuire a formare le future generazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio reginale della Basilicata, Carmine Cicala, in un incontro con gli alunni dell'Istituto comprensivo "Sinisgalli" di Potenza.

L'iniziativa - che rientra nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituto potentino - ha previsto una serie di appuntamenti nell'arco della "Settimana della Costituzione".

"Questo, in concomitanza con la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, è un momento di riflessione con i docenti, la dirigente scolastica, Giovanna Gallo, e un felice incontro con i bambini", ha commentato Cicala. (ANSA).