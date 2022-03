Regione Basilicata: Di Ioia nel gruppo 'Bardi presidente'

(ANSA) - POTENZA, 17 MAR - "Dopo un'attenta riflessione ho deciso di aderire al Gruppo consiliare Basilicata Positiva Bardi Presidente, che ritengo essere un gruppo di maggioranza al di sopra delle parti". Lo ha annunciato, in un comunicato, Daniele Giorgio Di Ioia, nel 2019 primo dei non eletti con "Idea" ed entrato in Consiglio regionale due giorni fa, in seguito alla nomina ad assessore all'agricoltura di Vincenzo Baldassarre.

"In futuro, quando - ne sono certo - gli animi di tutti si saranno rasserenati e il quadro politico sarà più chiaro - ha aggiunto - deciderò se aderire o meno ad un gruppo politico. Per ora l'unica cosa che mi interessa è il bene della Basilicata e dei lucani, e farò di tutto per non lasciare la nostra regione senza una guida, in balia della tempesta, in condizione di irresponsabile immobilismo, che non possiamo e non dobbiamo permettere, al fine di non mettere in difficoltà, ulteriormente, i nostri imprenditori e impoverire drammaticamente la nostra regione". (ANSA).