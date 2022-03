Fisco: sequestro per 2,2 mln di euro a due imprenditori

(ANSA) - POTENZA, 17 MAR - Denaro su conti correnti e altri beni economici per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza a due imprenditori - uno di Potenza, l'altro di Anzi (Potenza) - "indiziati di consistenti evasioni fiscali di rilievo penale".

I sequestri sono stati disposti dal gip presso il Tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura della Repubblica, a conclusione di indagini svolte in "stretta sinergia" anche con l'Agenzia delle entrate. L'inchiesta è cominciata con "preliminari accertamenti di natura fiscale per omessi versamenti dell'Iva": dopo la segnalazione dell'Agenzia delle entrate, la Procura ha avviato i procedimenti penali "per i reati tributari rilevati, assumendo la direzione delle indagini". La Guardia di Finanza ha ricostruito le "capacità patrimoniale e finanziaria" dei due imprenditori indagati: al termine degli accertamenti, la Procura della Repubblica ha chiesto al gip "la misura ablatoria del sequestro preventivo (diretto e per equivalente) volta a preservare il credito erariale". (ANSA).