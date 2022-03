Sassoli, Matera lo ricorda intitolandogli ''Cava del Sole''

(ANSA) - MATERA, 12 MAR - ''Grazie Matera per aver dimostrato all'Europa che il Sud c'è. E che basta una leva per sollevare il mondo": è la frase pronunciata da David Sassoli - il presidente del Parlamento Europeo morto l'11 gennaio scorso - riportata su una targa con la quale Matera, Capitale Europea della Cultura nel 2019, ha dedicato al giornalista e uomo politico la "Cava del Sole", una delle strutture nate proprio nell'ambito delle iniziative avviate nel 2019.

La frase, che Sassoli inserì nel discorso di chiusura del periodo da Capitale Europea della Cultura di Matera, è riportata su una targa in tufo all'ingresso della Cava del Sole: è stata realizzata dall'artigiano materano Giuseppe Rizzi. L'hanno scoperta oggi il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e l'arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina, monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, che hanno ricordato la figura di uomo e di politico e il legame di David Sassoli con Matera. (ANSA).