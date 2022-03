Basilicata: Bardi, rinnovata la giunta e nominati assessori

(ANSA) - POTENZA, 12 MAR - Al termine di "settimane impegnative" di confronto fra le forze politiche del centrodestra, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha nominato stamani i nuovi componenti della giunta. Sono Francesco Fanelli (vicepresidente e assessore alla sanità), Donatella Merra (infrastrutture), Gerardo Bellettieri (attività produttive), Vincenzo Acito (ambiente ed energia) e Vincenzo Baldassarre (agricoltura).

Rispetto al precedente esecutivo - ai cui componenti Bardi aveva ritirato le deleghe all'inizio di marzo, proprio per "costringere" i partiti ad uscire dalla "fase di stallo" - sono stati confermati sono gli assessori Fanelli (che ha cambiato incarico) e Merra.

"Questa giunta - ha detto Bardi, in una nota - è nuova nelle persone e nelle deleghe, perché vogliamo rilanciare la sfida del cambiamento che i nostri concittadini ci hanno lanciato dopo anni di malgoverno. L'eredità che ogni giorno scopriamo è pesantissima e gli errori del passato avranno conseguenze ancora a lungo. In queste settimane il lavoro non si è fermato e abbiamo comunque continuato il percorso di rinnovamento, che vedrà la sua concretizzazione a breve con atti amministrativi puntuali". (ANSA).