Università: anche in Basilicata il progetto 'Nerd?'

(ANSA) - POTENZA, 11 MAR - E' partito anche in Basilicata il progetto "Nerd?" (acronimo di "Non è roba per donne?"), "ideato e sviluppato da Ibm Italia nel 2012 in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma".

A livello regionale "il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Università degli studi della Basilicata e Soroptimist International Club di Potenza: l'iniziativa, a cui hanno aderito quest'anno 25 Atenei italiani, tra cui quello lucano, ha come obiettivo - è sottolineato in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Ateneo lucano - quello di diffondere la passione per l'informatica e le competenze digitali fra le studentesse che frequentano il triennio delle scuole superiori, e sensibilizzare le ragazze tra i 15 e i 18 anni a intraprendere una carriera nelle discipline Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria, matematica)". (ANSA).