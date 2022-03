Pari opportunità: a Potenza una conferenza con gli studenti

(ANSA) - POTENZA, 11 MAR - Un incontro con gli studenti per discutere di parità e di differenze di genere, una "conferenza attiva" per far nascere dal confronto e dalla visione delle disuguaglianze dei ragazzi, dei percorsi educativi che aiutino a crescere liberi da pregiudizi e stereotipi: è questo l'obiettivo della prima "Conferenza attiva per la parità di genere nelle scuole" che è stata organizzata dalla Commissione regionale pari opportunità (Crpo) della Basilicata e dalla Consulta degli studenti della provincia di Potenza. L'incontro con gli studenti si è tento stamani nella sede della Provincia, a Potenza: vi hanno partecipato il presidente della Provincia, Rocco Guarino, la presidente della Crpo, Margherita Perretti e gli studenti della Consulta. (ANSA).