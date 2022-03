Ucraina: a Potenza proposti minuto silenzio e stop lavoro

(ANSA) - POTENZA, 10 MAR - Per "manifestare unitariamente contro la malvagità e l'atrocità della guerra in Ucraina", un gruppo di cittadini di Potenza sta organizzando un'iniziativa che abbia come culmine "un minuto di silenzio in città, con sospensione del lavoro e di ogni attività".

La proposta è stata inviata al prefetto di Potenza, "per verificarne la fattibilità e, in caso positivo, concordare data e ora". I proponenti hanno suggerito di attuarla alle ore 12 del giorno che sarà scelto. La manifestazione silenziosa dovrebbe coinvolgere enti locali, uffici pubblici, organizzazioni, scuole e università, attività economiche e gli enti religiosi. (ANSA).