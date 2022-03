Ferrovie: sen. De Bonis (Fi), "la Ferrandina-Matera si farà"

(ANSA) - POTENZA, 10 MAR - La tratta ferroviaria "Ferrandina-Matera si farà". Lo ha detto, in una dichiarazione, il sen. Saverio De Bonis (Forza Italia), evidenziando che "con decreto ministeriale del Ministero della Transizione ecologica e del Ministero della Cultura, è stato espresso giudizio positivo sia in ambito ambientale che paesaggistico e archeologico per il completamento di questo allacciamento importante per l'intera Basilicata che si collegherà alla linea ferroviaria nazionale.

Tra non molto Cristo non sarà più costretto a fermarsi a Eboli".

