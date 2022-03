A Potenza "PrimaVere", quando gli uomini raccontano le donne

(ANSA) - POTENZA, 10 MAR - Raccontare le donne attraverso le opere artistiche degli uomini: è questo l'obiettivo dei tre appuntamenti che sono stati organizzati nell'ambito del cartellone culturale della Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano -Marsico Nuovo, "PrimaVere", nel capoluogo lucano dal 18 marzo al 22 aprile, per "provare a tessere relazioni, per educare al bello". Il progetto, organizzato in collaborazione con la Commissione regionale pari opportunità (Crpo) della Basilicata, è stato presentato in un incontro con i giornalisti.

