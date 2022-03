Regione: Cupparo a Bardi, "io non in Giunta"

(ANSA) - POTENZA, 09 MAR - Francesco Cupparo (Forza Italia), assessore lucano alle Attività produttive uscente, ha "comunicato" al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, "la volontà a non riproporre la mia presenza in Giunta". Cupparo fu eletto consigliere regionale nel 2019 e quindi torna tra i banchi dell'Assemblea lucana, riprendendo il posto che aveva lasciato al "consigliere supplente" Gerardo Bellettieri (Forza Italia). Lo scorso 1 marzo il governatore Vito Bardi - eletto nella primavera del 2019 alla guida di una coalizione di centrodestra - ha azzerato la Giunta di cui Cupparo ha fatto parte per circa tre anni. (ANSA).