A Matera 1.500 ospiti al giorno per il Congresso eucaristico

(ANSA) - MATERA, 09 MAR - Sono attesi 1.500 ospiti ufficiali ogni giorno, oltre a un numero imprecisato di pellegrini, per il XXVII Congresso eucaristico nazionale, in programma a Matera dal 22 al 25 settembre prossimo e per il quale è annunciata la presenza anche di Papa Francesco.

Lo si è appreso oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione di un evento, in programma sempre a Matera, dal 10 al 12 marzo, con cento delegati delle Diocesi provenienti da varie regioni "per fare propri i contenuti del Congresso, elaborare proposte e visitare i luoghi più significativi della Città dei Sassi". Tre sono le relazioni previste nella tre giorni di marzo per approfondire il tema del Congresso nazionale di settembre ''Torniamo al gusto del pane, per una Chiesa eucaristica e sinodale": una di tipo storico, una teologica e la terza antropologica, quest'ultima curata dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019. (ANSA).