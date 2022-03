Ucraina: in Basilicata un hub per l'accoglienza dei rifugiati

(ANSA) - POTENZA, 08 MAR - In Basilicata, per l'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina, "l'obiettivo è realizzare un hub regionale, ad opera della Protezione civile, anche per assolvere in maniera centralizzata ai numerosi procedimenti propedeutici all'accoglienza, come i provvedimenti di identificazione, finalizzati al rilascio dei permessi di soggiorno, indispensabili ai fini del riconoscimento e del tracciamento sanitario". E' questo - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta lucana - uno dei temi al centro di una riunione che si è tenuta oggi in Regione. (ANSA).