Parchi: Pollino; manufatti in cemento abbandonati, 2 denunce

(ANSA) - POTENZA, 08 MAR - Due aree in territorio di Francavilla in Sinni (Potenza) sono state poste sotto sequestro dai Carabinieri del reparto Parco nazionale del Pollino dopo la scoperta dell'abbandono di manufatti in cemento "di notevoli dimensioni". Le due aree hanno un'ampiezza di 16 mila e sette mila metri quadrati. I militari hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip presso il Tribunale di Lagonegro (Potenza).

I manufatti sono stati abbandonati nelle due aree senza "qualsivoglia autorizzazione urbanistica e paesaggistica" e senza alcun "atto abilitativo" da parte del Comune di Francavilla. I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà l'amministratore della società che ha realizzato i manufatti e il legale rappresentante della società proprietaria di una delle aree occupate. (ANSA).