8 marzo: a Potenza tavola rotonda su Pnrr e lavoro femminile

(ANSA) - POTENZA, 08 MAR - Instaurare un dialogo permanente, ripensare al Pnrr e come implementarlo per riflettere, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, per immaginare un futuro in cui la condizione delle donne diventa sempre più paritaria. È questo il tema al centro stamani, a Potenza, dell'iniziativa organizzatala da Cgil, Cisl e Uil Basilicata dal titolo "Il lavoro delle donne nel post pandemia".

All'incontro, oltre ai segretari regionali e ad altri rappresentanti sindacali e uomini politici lucano, hanno partecipato Anna Russelli (Cgil), Luana Franchini (Cisl) e Sofia Di Pierro (Uil) ed era inoltre collegato da remoto il direttore dello Svimez, Luca Bianchi. (ANSA).