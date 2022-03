Maltratta la moglie e va in questura per vederla, arrestato

(ANSA) - MATERA, 07 MAR - Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, raggiunta dal coniuge in questura mentre stava denunciando il trattamento subito dal marito. La donna stava mettendo a verbale le sua accuse ma l'atto è stato "insistentemente" interrotto dal marito, che le telefonava per chiedere cosa stesse dicendo alla Polizia, "imponendole di ritornare a casa". Poi l'uomo ha deciso di andare in questura per vedere la moglie ma, "attesa l'evidente flagranza dei reati commessi", è stato arrestato dalla Polizia.

Già nello scorso mese di febbraio gli agenti erano intervenuti per un litigio fra i coniugi: l'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, aveva lanciati contro la moglie "un oggetto infuocato", provocandole una "vistosa abrasione alla guancia destra". Nei suoi confronti, sono pendenti altri due procedimenti penali per maltrattamenti ai danni della moglie.

