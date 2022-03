Maltempo: nevica in Basilicata, a Potenza scuole chiuse

(ANSA) - POTENZA, 07 MAR - In Basilicata, sta nevicando da alcune ore, in particolare sulla provincia di Potenza: il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, ha disposto la chiusura delle scuole. "A causa delle avverse condizioni meteo - ha scritto su facebook il primo cittadino potentino - è disposta la chiusura di tutte le scuole, eccezion fatta per gli asili nido che potranno restare regolarmente aperti nella giornata di oggi".

Il provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso anche da altri sindaci lucani. Finora, comunque, non sono stati segnalati particolari disagi alla circolazione sulla principali strade della regione. (ANSA).