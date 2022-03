Olio: a Potenza il 21 marzo la premiazione delle '5 Gocce'

(ANSA) - POTENZA, 05 MAR - Per la prima volta in Basilicata, si terrà il 21 marzo prossimo, alle ore 20, all'Art Restaurant ricevimenti di Potenza, la premiazione delle "5 Gocce", assegnate dalla Guida Bibenda 2022 agli oli lucani.

In un comunicato diffuso dal presidente del Comitato regionale della Fondazione italiana Sommelier, Nicola Gentile, è sottolineato che "la Basilicata è l'ottava regione Italiana tra i maggiori produttori di olio d'oliva: la Cultura dell'olio è diffusa su oltre l'85% del territorio regionale. E gli oliveti della Basilicata sono i più vecchi d'Italia ed oggi, nella Regione, sono presenti circa 27 varietà autoctone di olivo. Con circa 150 frantoi attivi e una produzione media annua di olio pari al 2,5% della produzione nazionale - è scritto nella nota - l'attività influisce positivamente sull'economia della regione e in particolare sul settore gastronomico, ambientale e paesaggistico". (ANSA).