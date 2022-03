Nevica nel Potentino, finora pochi disagi

(ANSA) - POTENZA, 05 MAR - Nel Potentino sta nevicando da alcune ore, ma finora non sono stati segnalati particolari disagi. Seppur un po' rallentata, la circolazione è regolare su tutte le principali strade della provincia E a "causa delle forti nevicate nella zone del Vulture, è stata rinviata a data da stabilire - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta regionale lucana - la cerimonia finale del Premio Olivarum prevista per oggi alle 10 a Melfi (Potenza) nel Palazzo vescovile". (ANSA).