Covid: a Matera "festa della Bruna secondo tradizione"

(ANSA) - MATERA, 05 MAR - L'Associazione Maria Santissima della Bruna, che organizza i festeggiamenti in onore della Protettrice di Matera, sta lavorando con l'Arcidiocesi e altri soci affinché, quest'anno, dopo le edizioni 2020 e 2021 condizionate dalla pandemia, la festa del 2 Luglio torni a svolgersi nel pieno rispetto della tradizione.

Negli ultimi due anni, la festa è stata limitata ai soli aspetti religiosi e con il contingentamento previsto dalle norme anti-covid 19. Secondo l'associazione (presieduta da Bruno Caiella e composta dai soci Arcidiocesi di Matera-Irsina, Comune di Matera, Provincia di Matera e Camera di Commercio) la fine dello stato di emergenza per la pandemia, prevista per il prossimo 31 marzo, e il netto miglioramento della situazione sanitaria "costituiscono le basi per far ripartire al più presto in sicurezza e serenità la macchina organizzativa del 2 luglio''. Posizione condivisa anche dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi. (ANSA).