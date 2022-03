Acqua: dal 7 al 10 marzo sospensioni nel Vulture-Melfese

(ANSA) - POTENZA, 05 MAR - "Per consentire l'esecuzione da parte di Acquedotto Pugliese di indagini strutturali sui ponti canale Tragino, Vonchia e Atella del Canale Principale - Acquedotto del Sele", dal 7 al 10 marzo prossimo ci saranno sospensioni dell'erogazione idrica "negli abitati di Melfi (tranne centro storico e zona industriale San Nicola di Melfi), Rionero in Vulture (tranne frazioni di Monticchio), Atella, Barile, Ginestra, Ripacandida, Filiano (tranne frazioni Dragonetti e Scalera) e le zone rurali Monteserico e Insertafumo di San Fele (Potenza)". Lo ha reso noto Acquedotto lucano.

Il programma prevede sospensioni il 7 marzo, dalle ore 21 alle ore 7 del mattino successivo; l'8, il 9 e 10 marzo dalle 14 alle 7 del mattino successivo.

Nell'abitato di Lavello l'8, il 9 e il 10 marzo, sospensione nelle sole ore notturne, dalle ore 21 alle ore 7 del mattino successivo. Negli abitati di Montemilone e Palazzo San Gervasio, l'8, il 9 e il 10 marzo, l'erogazione idrica nel centro abitato potrà subire cali di pressione o sospensioni temporanee dalle ore 21 alle 7 del mattino successivo.

Nel comunicato, Acquedotto lucano ha messo in evidenza che "considerata la complessità dell'intervento il ritorno alla normalità dell'erogazione idrica potrebbe subire variazioni rispetto al programma previsto, che è pertanto da considerare indicativo". (ANSA).