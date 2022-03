Ucraina: Potenza calcio, oggi termina raccolta donazioni

(ANSA) - POTENZA, 04 MAR - "Visto l'elevato numero di prodotti donati in questi quattro giorni, la raccolta a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra" organizzata dal Potenza calcio (serie C, girone C) allo stadio Viviani "terminerà oggi anziché domani". Lo ha annunciato l'ufficio stampa della formazione rossoblù.

"Ricordiamo che oggi - è scritto nel comunicato - non possiamo più accettare indumenti ma esclusivamente cibo e medicinali. Un ringraziamento immenso va a tutti i potentini che hanno contribuito alla nostra iniziativa". (ANSA).