Cavallo rieletto segretario generale della Cisl Basilicata

(ANSA) - MATERA, 03 MAR - Con la rielezione, all'unanimità, di Vincenzo Cavallo come segretario generale della Basilicata, si è concluso a Matera il 13/o congresso regionale della Cisl. .

E' stata confermata anche la segreteria uscente, composta da Luana Franchini e Carlo Quaratino.

"La Cisl - ha evidenziato Cavallo, 59 anni, nel sindacato dalla metà degli anni '80 - è pronta per un confronto a tutto campo su un'agenda di riforme per aprire una nuova fase di crescita e sviluppo e traghettare la Basilicata in un futuro più inclusivo. Abbiamo fatto una scelta netta: presidiare con maggiore insistenza le tante periferie del sociale. La strategia di prossimità che abbiamo realizzato e la capillarità delle nostre articolazioni, hanno permesso di allargare il nostro impegno oltre i luoghi di lavoro più strutturati". (ANSA).