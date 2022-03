Assegno unico: in Basilicata presentate 40 mila domande

(ANSA) - POTENZA, 01 MAR - Sono circa 40 mila "le domande pervenute dalla Basilicata a fine febbraio per usufruire dell'assegno unico universale per i figli a carico: il beneficio economico mensile erogato dall'Inps, su domanda delle famiglie, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo". Lo ha reso noto la Uil Basilicata.

In particolare, "per il patronato Ital Uil che si occupa dell'assistenza dei cittadini il numero corrisponde a circa il 41% della platea di residenti in Basilicata under 21, una percentuale in linea con quella delle altre regioni del Sud .

Anche per questo servizio - hanno evidenziato, in una nota congiunta, Anna Lauria (direttrice regionale Ital) e Giuseppe Pietrantuono (responsabile dei servizi Uil) - si conferma il ruolo essenziale dei Patronati della regione che hanno presentato circa il 60% di tutte le domande, ben al di sopra della media nazionale (38%)". (ANSA).