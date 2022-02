Ucraina: Iv Basilicata a Bardi, un centro per i profughi

(ANSA) - POTENZA, 28 FEB - Realizzare, "in collaborazione con i Ministeri competenti e l'Ambasciatore Ucraino in Italia, un Centro di accoglienza profughi in Basilicata": è la proposta che i consiglieri regionali Mario Polese e Luca Braia (Italia Viva) hanno fatto al presidente della Regione, Vito Bardi, e a quello dell'Anci, Andrea Bernardo.

"Nessuno può girarsi dall'altra parte rispetto al calvario che sta vivendo la popolazione ucraina in questi giorni". Polese e Braia inoltre, che hanno ringraziato Bardi e Bernardo "per la disponibilità già manifestata attraverso delle dichiarazioni", hanno espresso "pieno sostegno a tutte le azioni che verranno attuate in Basilicata a favore degli ucraini. Siamo convinti che anche nella nostra regione, come in quasi tutto il continente, sapremo interpretare al meglio quel sentimento di fratellanza europea e di sostegno alle ragioni di un popolo che sta vivendo, sulla propria pelle, un'aggressione terribile da parte della Russia. E' in queste ore drammatiche - hanno concluso Polese e Braia - che la civiltà deve saper resistere alle dinamiche oscurantiste di chi dimostra di non aver imparato nulla dagli orrori delle guerre del secolo scorso". (ANSA).