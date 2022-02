Raiuno: "Paesi che vai" a Melfi, Acerenza e Venosa

(ANSA) - POTENZA, 28 FEB - Il castello di Melfi (Potenza), la chiesa rupestre di Santa Margherita e la cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio di Acerenza (Potenza), saranno alcuni dei monumenti lucani che saranno descritti nella prossima puntata del programma, in onda ogni domenica mattina su Raiuno, "Paesi che vai".

La trasmissione che è ideata e condotta da Livio Leonardi, inizierà alle ore 9.40 e farà tappa, sempre nel Potentino, anche nell'abbazia della Santissima Trinità di Venosa (Potenza).

"Livio Leonardi - è scritto in una nota che è stata diffusa dal Comune della città federiciana - partendo proprio dal celebre Castello dalla forma ottagonale, varcherà la soglia di un portale narrativo che condurrà il suo pubblico ad Ovest, in Basilicata, alla scoperta della terra che Federico secondo di Svevia tanto amò".

La puntata descriverà anche il Castel del Monte (Andria), per - conclude la nota - "immergersi nelle bellezze di un Parco nazionale che si estende in ben due regioni". (ANSA).