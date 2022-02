Imprese: dal 2010 in Basilicata 20 nuove aziende con Shell

(ANSA) - POTENZA, 23 FEB - "Sono 20 le imprese che dal 2010 sono nate in Basilicata e che sono state supportate con formazione e consulenza per lo sviluppo dei rispettivi business; sono 1.100 i giovani aspiranti imprenditori che hanno concluso il percorso formativo e oltre 300 hanno partecipato ai workshop specifici di settore: sono questi i dati dell'attività che è stata svolta in Basilicata dal progetto "Shell inventaGiovani".

Il progetto di formazione imprenditoriale, che è stato promosso da Shell Italia, è rivolto a giovani aspiranti imprenditori residenti in Basilicata e partirà il prossimo 28 febbraio per la 13/a edizione.

Gli obiettivi dell'iniziativa - è scritto in una nota - sono la "formazione gratuita, il supporto a nuove imprese attraverso servizi di consulenza, accesso alle competenze necessarie per redigere il proprio piano di avvio e di sviluppo aziendale, condivisione delle pratiche e delle storie di successo, sviluppo di una comunità di giovani imprese".

La partecipazione è aperta ai maggiorenni, residenti o domiciliati in Basilicata ed in possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore.

Oltre alle attività di formazione - continua la nota - "saranno previsti anche un evento di chiusura del percorso durante il quale aspiranti imprenditori presenteranno il loro business model a una giuria composta da potenziali investitori, e una giornata dedicata ad una business model competition durante la quale una giuria valuterà e premierà la migliore presentazione dando accesso ad un ulteriore mese di mentorship gratuita al vincitore". (ANSA).