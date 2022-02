Trasporti: a Potenza chiusa la scala mobile "Santa Lucia"

(ANSA) - POTENZA, 21 FEB - La scala mobile "Santa Lucia" di Potenza è stata chiusa "temporaneamente" per permettere "improrogabili lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l'impianto di video sorveglianza e gli impianti tecnici al servizio delle scale": la notizia, diffusa dalla Filt-Cgil Basilicata, è stata confermata dal Comune.

Il segretario regionale dell'organizzazione sindacale, Luigi Ditella, ha definito la chiusura della scala mobile "una morte annunciata. Da anni - ha aggiunto - come Filt-Cgil denunciamo la mancanza di sicurezza nell'impianto e la necessità di interventi a tutela degli utenti quanto dei lavoratori, oltre alla difesa del diritto alla mobilità di tutti i cittadini". Il sindacato ha sottolineato le le "eguali responsabilità nell'amministrazione comunale quanto nell'azienda" e ha chiesto al Comune di "mettere finalmente mano al pianto di trasporto pubblico locale", per "restituire dignità all'utenza, ai lavoratori e alla città di Potenza, affinché sia dotata di una servizio di trasporto urbano all'altezza di un capoluogo di regione". (ANSA).