Comuni: Potenza; Guarente azzera giunta, verso nuova fase

(ANSA) - POTENZA, 21 FEB - Il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega) - eletto nel giugno 2019 - ha deciso di "azzerare le deleghe assessorili" con una "scelta voluta", per dare ai partiti "la possibilità di condividere le scelte politiche che ci consentiranno di avviare una nuova fase amministrativa per il capoluogo".

Guarente ha deciso l'azzeramento "di concerto con assessori e partiti di maggioranza" e si è detto "certo" che "in tempi brevissimi" si possa giungere ad un "nuovo inizio e aprire la seconda fase del mandato elettorale ricevuto, anche alla luce del dissesto che - ha spiegato - corriamo il rischio di dover vivere per la seconda volta in pochissimi anni. E' necessario - ha concluso - mettere in sicurezza il bilancio dell'ente", anche in riferimento ai programmi del Pnrr. (ANSA).