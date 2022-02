Rivolta nel carcere di Melfi: eseguiti 29 arresti

(ANSA) - POTENZA, 20 FEB - Ventinove persone sono state arrestate dalla Polizia a conclusione delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Potenza sulla rivolta avvenuta nel cercare di Melfi (Potenza) il 9 marzo 2020, durante la quale alcuni agenti e sanitari furono sequestrati dai detenuti per circa nove ore. Gli arrestati sono accusati di sequestro di persona a scopo di coazione e devastazione. La rivolta avvenne per protestare contro le misure restrittive decise dall'amministrazione penitenziaria per contrastare l'epidemia di coronavirus. (ANSA).