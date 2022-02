Comune di Potenza: un'intesa con il Consiglio notarile

(ANSA) - POTENZA, 19 FEB - "Un gran bel segnale di collaborazione. E per i cittadini non vi sarà alcun aggravio di spesa": così stamani, nella Sala dell'Arco del Municipio, il sindaco Mario Guarente ha presentato ai giornalisti un protocollo d'intesa tra il Comune di Potenza e il Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina. Il protocollo per il rogito di atti pubblici è stato sottoscritto dal primo cittadino potentino e dal presidente del Consiglio notarile, il notaio Vito Pace. "Questa firma - ha sottolineato Pace - rientra nel gioco di squadra tra un pezzo dello Stato che si mette al servizio di un altro pezzo dello Stato, con l'unico obiettivo del bene della comunità".

