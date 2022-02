Giornata farmaco: in Basilicata raccolte 4.598 confezioni

(ANSA) - MATERA, 18 FEB - Sono state 4.598 le confezioni di farmaci (per un valore commerciale di 33.951 euro) raccolte in Basilicata dalla Fondazione Banco farmaceutico onlus nel corso della 22/a "Giornata di raccolta del farmaco" a sostegno di persone indigenti. Lo ha reso noto, con un comunicato, la sessa Fondazione.

La raccolta è stata effettuata in 56 farmacie dall'8 al 14 febbraio e ha coinvolto volontari, medici, e farmacisti. Le confezioni di farmaci donate saranno consegnate a 31 enti assistenziali. (ANSA).