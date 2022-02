Disturbo alla quiete, locale di Potenza chiuso 15 giorni

(ANSA) - POTENZA, 18 FEB - Un locale notturno situato nel quartiere San Rocco di Potenza è stato chiuso per 15 giorni con un decreto del questore del capoluogo. La decisione è stata presa dopo che la Polizia era intervenuta più volte nel locale, su richiesta dei cittadini, "per disturbo della quiete pubblica". Inoltre, il locale "era diventato luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e, quindi, pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Nel dicembre dello scorso anno era stato preso un analogo provvedimento per un altro locale notturno, "nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei luoghi di aggregazione e di svago della città da parte della questura". (ANSA).