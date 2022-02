Covid: in Basilicata 628 nuovi positivi e altri sette morti

(ANSA) - POTENZA, 18 FEB - Sette morti e 628 nuovi positivi: sono due delle cifre del bollettino della task force regionale che fotografano le ultime 24 ore del covid in Basilicata.

Colpisce il primo - quelle delle vittime - dopo le otto registrate lunedì scorso, mentre lascia qualche speranza il numero dei positivi, in calo per il quarto giorno consecutivo.

Ieri sono stati analizzati 3.563 tamponi: negli ospedali sono ricoverate 104 persone (rispetto alle 95 di ieri), una delle quali è curata in terapia intensiva. Sono stati registrati anche 656 nuovi guariti.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri ne sono state effettuate 1.063: "Sono 466.276 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,3 per cento), 432.520 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,2 per cento) e 329.640 (59,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose". (ANSA).