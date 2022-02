A Matera gratis gli spazi del laboratorio 'Hub out'

(ANSA) - MATERA, 16 FEB - Fino al 31 dicembre prossimo, il Comune di Matera ha messo a disposizione gratuitamente attrezzature e spazi del laboratorio ''Hubout'' di innovazione sociale per quanti vorranno fare attività di formazione, ricerca per la nascita di imprese giovanili, sviluppo competenze educative e di impresa, internazionalizzazione delle competenze giovanili e design thinking.

Lo hanno reso noto, in un incontro con giornalisti per la presentazione di un vademecum d'uso dell'Hubout, il sindaco Domenico Bennardi, l'assessore alle politiche sociali e sport, Valeria Piscopiello e il dirigente di settore Giulia Mancino.

