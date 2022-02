Basket: in Basilicata partono i campionati giovanili

(ANSA) - POTENZA, 07 FEB - "Tra tantissime difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, in questi giorni stanno avendo inizio i campionati giovanili di pallacanestro organizzati dal Comitato regionale della Basilicata della Fip: si tratta dei campionati under 13, under 14, under 15 e under 17 maschili".

Lo ha annunciato il presidente regionale della Fip, Giovanni Lamorte: "Voglio ringraziare tutte le società lucane che, in una situazione estremamente problematica e con enormi sforzi organizzativi ed economici . ha evidenziato - portano avanti il proprio impegno, consentendo ai ragazzi di giocare e divertirsi nei nostri campionati regionali, nel rigido rispetto dei protocolli sanitari". (ANSA).