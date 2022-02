Basilicata: opposizione, se non ha le risposte Bardi lasci

(ANSA) - POTENZA, 07 FEB - "Se il presidente Bardi non è in grado di assicurare le risposte e la solidità che ci si aspetterebbe da un presidente e dalla sua Giunta, lasci la guida della Regione Basilicata. Sarebbe opportuno che ne riferisse immediatamente in Consiglio regionale". E' questa la posizione del Pd lucano, espressa in una dichiarazione congiunta del segretario regionale, Raffaele La Regina, e del capogruppo dem nell'assemblea lucana, Roberto Cifarelli, dopo la conferenza stampa nella quale stamani la Lega ha annunciato la richiesta di verifica per la Giunta di centrodestra e il ritiro di due assessori, tra cui il vicepresidente.

La Regina e Cifarelli hanno inoltre sottolineato che "il Partito democratico non ha nessuna intenzione di fare da stampella alla peggiore destra lucana. Peggiore nel merito e nel metodo, peggiore nell'etica e nella morale".

Il Movimento cinque stelle - attraverso i suoi tre consiglieri regionali, Gianni Perrino, Gianni Leggieri e Carmela Carlucci - ha auspicato "vivamente che riprenda quanto prima l'attività effettiva del Consiglio regionale e delle Commissioni. Dal tenore delle dichiarazioni, più che ad una verifica, sembrerebbe che la Lega si sia lanciata in una vera e propria Opa sul governo regionale e sul suo assetto amministrativo. Inutile nasconderlo: i denari del Pnrr fanno gola a più di uno e, il partito di maggioranza relativa, vorrebbe partecipare al banchetto, attraverso propri emissari di fiducia. Altrimenti - hanno evidenziato i pentastellati - non si spiegherebbe questa fantomatica verifica da parte di chi ha governato gomito a gomito col presidente Bardi".

Il segretario regionale di Art. 1, Carlo Rutigliano, ha detto che si tratta "dell'ennesimo danno alla nostra regione. Questa destra si dimostra essere, ad ogni occasione, contro la Basilicata e contro gli interessi dei cittadini lucani. Abbiamo bisogno di sfruttare le risorse del Pnrr - ha proseguito - di attrarre nuovi investimenti per creare posti di lavoro, di combattere la pandemia, non di perdere tempo in bisticci per postazioni e incarichi. Il Presidente Bardi dica con chiarezza se è in grado di governare, oppure la parola torni ai cittadini lucani. La Basilicata merita di più", ha concluso Rutigliano.

(ANSA).