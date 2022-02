ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata bianca e con i contagi in calo

(ANSA) - POTENZA, 07 FEB - Lo stesso numero di positivi e di guariti è stato registrato nelle ultime 24 ore nella "bianca" Basilicata: 431. Nella quarta ondata lucana della pandemia non era mia successo prima: è accaduto in un giorno nel quale la percentuale di casi positivi rispetto ai tamponi processati è sceso a livelli che non si vedevano da diverse settimane. In particolare, dei 431 i positivi emersi dopo l'esame di 2.884 tamponi (molecolari e antigenici), 425 riguardano persone residenti in regione. La task force lucana ha segnalato anche altri due decessi (in totale dall'inizio della pandemia le vittime lucane sono 670) e 428 guarigioni di persone residenti in regione (in totale 48.066).

I lucani attualmente positivi sono 20.162, dei quali 20.067 in isolamento domiciliare. Negli ospedali lucani sono ricoverate 95 persone, quattro delle quali (due al San Carlo Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera) sono curate in terapia intensiva.

Capitolo vaccinazioni: ieri ne sono state effettuate 2.188, delle quali 1.520 a bambini dai cinque agli undici anni, con 944 richiami e 576 prime dosi. E ora sono "464.597 i lucani che - è specificato nel bollettino diffuso dalla task force - hanno ricevuto la prima dose (84%), 427.617 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,3%) e 313.392 (56,6%) quelli che hanno ricevuto la terza". (ANSA).