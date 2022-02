Merra: "Cinquanta milioni per rinnovare la flotta dei treni"

(ANSA) - POTENZA, 05 FEB - "Circa 50 milioni di euro per il rinnovo di quasi tutta la flotta lucana di treni, fra risorse recuperate dalla vecchia programmazione e Pnrr". Lo ha scritto, in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana, l'assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra.

"La Regione - ha continuato - ha posto sul tavolo della trattativa con Trenitalia risorse importanti che consentiranno di avviare in primavera un nuovo contratto decennale a condizioni economiche più sostenibili per la Basilicata, ma soprattutto di grande e rivoluzionaria incidenza sul territorio.

Il gruppo di lavoro costituito tra il Dipartimento Trasporti e la Direzione di Trenitalia è in dirittura d'arrivo. Al 2026, con la fine dei lavori di elettrificazione della Potenza-Foggia e con il completamento della Ferrandina-Matera nuovi treni e percorrenze - ha sottolineato l'assessore - saranno previsti su queste importanti e strategiche tratte ferroviarie". (ANSA).