Covid: dal 7 febbraio a Potenza tamponi in viale dell'Unicef

(ANSA) - POTENZA, 05 FEB - Da lunedì prossimo, 7 febbraio, "l'hub della città di Potenza per l'effettuazione dei tamponi sarà spostato da viale dell'Ateneo Lucano al parcheggio comunale di viale dell'Unicef". Lo ha comunicato l'Azienda sanitaria di Potenza (Asp), "di concerto con la Regione Basilicata".

Nella nota è anche specificato che "l'accesso alle postazioni avverrà dalla rampa in direzione Verderuolo. Gli orari rimangono immodificati rispetto alla vecchia sede che non sarà più operativa. Tanto al fine di una condizione logistica tale da decongestionare l'area delle tende del Qatar", dove si continueranno a somministrare i vaccini anti covid-19. (ANSA).